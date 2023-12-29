Руководителем отделения МВД по Лаишевскому району Татарстана назначен Ирек Камалиев

Руководителем отдела внутренних дел в Лаишевском районе Татарстана назначили полковника полиции Ирека Камалиева, ранее занимавшего должность начальника отдела полиции №12 «Гвардейский» Управления МВД России по Казани. Назначенца сегодня представил личному составу отдела заместитель министра внутренних дел по республике генерал-майор полиции Алексей Завгороднев.



Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поблагодарил Айрата Каримова, более 2 лет возглавлявшего отдел полиции, и вручил ему благодарственное письмо, сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

Ирек Камалиев начал службу в 2003 году в отделе милиции №14 «Дербышки» Советского РУВД Казани. Он начал с должности участкового уполномоченного, а в 2017-м возглавил этот отдел полиции. С сентября 2018-го по декабрь 2023 года работал начальником отдела полиции №12 «Гвардейский» в Казани.

Полковник награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД России» второй степени.

В ноябре в Татарстане назначили начальника отделения МВД России по Тюлячинскому району: на должность заступил Фарит Гатауллин, ранее работавший заместителем начальника отдела МВД России — начальника полиции по Сабинскому району Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко