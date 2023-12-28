Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

О проблемах говорят пользователи из Санкт-Петербурга, Челябинска, Одессы, Ташкента, Севастополя и Вологды. По данным сервиса «Сбой.РФ», пользователи оставили уже 958 отчетов о нестабильной работе мессенджера.

Одни жалуются на то, что приложение не обновляется, а другие — на невозможность отправки сообщений.

скриншот realnoevremya.ru из downdetector.com

На аналогичный сбой пользователи жаловались месяц назад. Большинство указывали на неработающий сервис. Малая часть не могла получить сообщения в мессенджере.

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Айрат Назипов