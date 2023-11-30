Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
По данным сервиса, на проблемы жалуются пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Донецка, Варшавы и Сеула.
Большинство указывают на неработающий сервис. Малая часть не может получить сообщения в мессенджере.
В работе мессенджера Telegram наблюдались сбои в августе этого года. Активнее всего на проблемы с доступом жаловались жители Москвы, Минска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
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