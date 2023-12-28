В Казани изымут земельные участки под двумя аварийными домами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани изымут для муниципальных нужд два земельных участка, на которых расположены аварийные многоквартирные дома. Решение принято исполкомом города.

Изъять планируется земельный участок с кадастровым номером 16:50:200201:98, занимаемый домом №9 по ул.Рахимова, признанного аварийным в мае 2020 года. Его площадь оценивается в 3 019 квадратных метров.



Путем выкупа для муниципальных нужд изымаются жилые помещения дома №9 по ул.Рахимова — их насчитывается 35. Площадь самого большого из них — 68,6 квадратного метра, самого маленького — 12,4 «квадрата».

Изымается в Казани также земельный участок с кадастровым номером 16:50:100102:20, на котором стоит дом №29 по ул.Хасана Туфана — здание признали аварийным и подлежащим сносу в июне 2028 года. Его площадь составляет 2 020 «квадратов».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жилые помещения дома №29 по ул.Хасана Туфана также подлежат изъятию путем выкупа для муниципальных нужд. Их в здании 12. Самое большое жилое помещение занимает 58,5 «квадрата», самое маленькое — 34,6 квадратного метра.

Напомним, в декабре в Казани для муниципальных нужд также решили изъять земельный участок площадью 1 983 «квадрата», занимаемый многоквартирным домом №2 по ул.Хлебозаводской. Его признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2021 года.



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Татьяна Демина