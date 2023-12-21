Новости недвижимости

10:43 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Казани изымут участок под аварийным домом на ул. Хлебозаводской и квартиры в нем

10:13, 21.12.2023
В Казани изымут участок под аварийным домом на ул. Хлебозаводской и квартиры в нем
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани для муниципальных нужд изымут земельный участок площадью 1 983 «квадрата», занимаемый аварийным многоквартирным домом №2 по ул.Хлебозаводской. Решение закреплено постановлением исполкома города.

Путем выкупа для муниципальных нужд изымаются также жилые помещения дома №2 по ул.Хлебозаводской — их насчитывается 15. Площадь самой маленькой квартиры — 29,1 квадратного метра, большой — 42,6 «квадрата».

Многоквартирный дом №2 по ул.Хлебозаводской признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2021 года. На этой улице таковыми стали и некоторые другие здания, например №3а.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также