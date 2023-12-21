В Казани изымут участок под аварийным домом на ул. Хлебозаводской и квартиры в нем
В Казани для муниципальных нужд изымут земельный участок площадью 1 983 «квадрата», занимаемый аварийным многоквартирным домом №2 по ул.Хлебозаводской. Решение закреплено постановлением исполкома города.
Путем выкупа для муниципальных нужд изымаются также жилые помещения дома №2 по ул.Хлебозаводской — их насчитывается 15. Площадь самой маленькой квартиры — 29,1 квадратного метра, большой — 42,6 «квадрата».
Многоквартирный дом №2 по ул.Хлебозаводской признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2021 года. На этой улице таковыми стали и некоторые другие здания, например №3а.
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