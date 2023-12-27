Скончался сценарист Юрий Арабов

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео телеканал КультураYouTube.com

Российский сценарист, заслуженный деятель искусств России Юрий Арабов умер на 70-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

— Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня, — сообщили изданию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Юрий Арабов родился 25 октября 1954 в Москве. Дебютировал в кинематографе как сценарист фильма «Одинокий голос человека». За свою карьеру он написал сценарии к более чем 30 проектам, в числе которых фильмы «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», «Монах и бес», «Зеркала», «Орда», и другие.



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Айрат Назипов