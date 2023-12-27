Число контрактников в российской армии превысило 640 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Военную службу в российской армии по контракту в 2023 году проходят свыше 640 тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России.

Уточняется, что заявления на прохождение военной службы по контракту подали около 288 тысяч человек.

В качестве потенциальных контрактников ведомство рассматривает кандидатов в возрасте от 18 до 60 лет. Всего насчитывается 36,2 млн человек.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, с начала 2023 года по 19 декабря по контракту в российскую армию было набрано около 490 тысяч военнослужащих. Ежедневно свыше 1,5 тысячи человек подают заявления о приеме на военную службу.



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Айрат Назипов