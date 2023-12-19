Иностранцы стали в 7 раз чаще проявлять интерес к участию в СВО на стороне России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В семь раз выросло количество иностранных добровольцев, готовых участвовать в специальной военной операции на стороне России. У ВСУ число наемников упало в шесть раз, рассказал на коллегии российского Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

— На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях, — сказал он.

Сергей Шойгу уточнил, что ежедневно свыше 1,5 тысячи человек подают заявления о приеме на военную службу. С начала 2023 года набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев, добавил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во время прямой линии президент России Владимир Путин говорил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации. Во время частичной мобилизации осенью 2022 года в стране для участия в специальной военной операции призвали 300 тысяч человек.

Владимир Путин напомнил, что в стране проходила кампания по набору добровольцев для участия в спецоперации. Вызвались защищать интересы Родины 486 тысяч человек.



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Айрат Назипов