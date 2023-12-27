АТОР: международный пассажиропоток может составить до 33% в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доля пассажиров международных рейсов в общем пассажиропотоке российских авиакомпаний может составить порядка 33% в 2024 году. Таким прогнозом поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма.

Эксперт объяснил, что такого результата можно достичь с учетом завершения российскими авиакомпаниями процедуры урегулирования вопросов лизинга и страхования с зарубежными партнерами

— В любом случае самолеты перевозчикам нужны: они смогут проводить ротации эффективнее, сократить сроки ремонтов. Конечно, новых доступных емких туристических направлений не так и много. Но нужны рейсы и в СНГ, возможно расширение полетной программы в Египет, планирование более эффективной самостоятельной чартерной программы по турецким направлениям, — приводит его слова пресс-служба АТОР.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Другие эксперты считают, что международный пассажиропоток может составить до 23%. При этом все они приходят к одному выводу — летать за рубеж в 2024 году россияне станут чаще.

Больше всего авиаперелетов из Казани по России в 2023 году было совершено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. Среди зарубежных авианаправлений наиболее востребованными были Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

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Айрат Назипов