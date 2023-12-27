Новогодние приметы и ритуалы соблюдают четверо из десяти казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани четверо из десяти экономически активных горожан верят в магию Нового года и соблюдают особые приметы и ритуалы в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Желание под бой курантов в новогоднюю ночь загадывают 14% опрошенных казанцев. Верят, что «пока часы 12 бьют», нужно выпить до дна бокал шампанского, — 5% респондентов. Признаются, что загадывают желание в полночь и сжигают бумажку с ним, бросая пепел в игристое и выпивая его затем, 4% жителей столицы Татарстана.

У 3% казанцев есть убеждение, что новый год станет удачным, если на стол поставить традиционные блюда. Столько же надевают в ночь с 31 декабря на 1 января новую одежду. По 1% горожан рассказали, что их новогодняя ночь не обходится без гирлянды на елке, бенгальских огней, салюта и поздравления президента России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди прочих примет и ритуалов 12% опрошенных жителей Казани назвали обмен подарками, встречу Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью. Также есть те, кто ставит на стол сувенир — символ будущего года.



Согласно другому исследованию, лучшими новогодними занятиями жители Казани считают украшение елки и общение с семьей. Они также любят дарить и получать подарки (14%), накрывать стол и загадывать желания (9%).



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Татьяна Демина