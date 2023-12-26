Челнинца признали виновным в незаконном вылове рыбы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Жителя Набережных Челнов признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что челнинец в сентябре этого года рыбачил в акватории Нижнекамского водохранилища (река Кама) вблизи базы отдыха «Дубки». С помощью запрещенного орудия лова (сеть по типу «китайка») он незаконно добыл 15 речных рыб вида густера.

Ущерб, который мужчина нанес водным биологическим ресурсам своими противоправными действиями, составил более 7 тыс. рублей. Ущерб подсудимый возместил полностью, а незаконное орудие лова у него изъяли и направили на уничтожение.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ноябре в Тукаевском районе Татарстана еще одного жителя Набережных Челнов признали виновным в незаконном вылове водных биологических ресурсов. Татарстанец с помощью запрещенного орудия лова (сети-раколовки) незаконно добыл 67 речных раков на реке Каме, ущерб от его противоправных действий составил более 7 тысяч рублей. Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова