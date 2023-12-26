Эксперты назвали книги, наиболее популярные у казанцев в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году чаще всего жители столицы Татарстана покупали нон-фикшн и фэнтези. Об этом свидетельствуют результаты исследования сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед».

Самой востребованной в Казани стала книга Ольги Примаченко «К себе нежно». Второе место досталось произведению Мосян Тунсю «Благословение небожителей», третье — работе Эриха Фромма «Искусство любить».

Также в пятерку покупаемых книг вошел еще один нон-фикшн Ольги Примаченко «Все закончится, а ты нет. Книга сил, утешения и поддержки» и мировой бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, высокий спрос аналитики зафиксировали на детектив Агаты Кристи «Десять негритят» и книгу Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Восьмую строчку рейтинга заняло еще одно произведение Ольги Примаченко — «С тобой я дома», девятую — история Анны Масловой «Чебурашка. Официальная новеллизация». Замыкает список покупаемых книг «Убийства по алфавиту» Агаты Кристи.

Напомним, столица Татарстана вошла в топ-5 самых читающих российских городов, согласно исследованию «Литрес». Казань заняла четвертое место, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Замыкает рейтинг Новосибирск.

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Галия Гарифуллина