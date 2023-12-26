Совкомбанк стал углеродно нейтральным

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Совкомбанк»

Группа «Совкомбанк» компенсировала углеродный след от операционной деятельности отделений за 2022 год, банк стал первой углеродно нейтральной системно значимой кредитной организацией в части Охвата 1 и Охвата 2 (Scope 1 и Scope 2).

Банк приобрел сертификаты зеленой электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero, с использованием платформы RTS Board. Сертификаты, выданные в отношении производства электроэнергии из возобновляемых источников — Красноярской ГЭС, Медвеженской ВЭС и Самарской СЭС №2, позволили компенсировать углеродный след от потребления энергии (Scope 2) в объеме 18 тыс. тонн CO.

Совкомбанк купил сертифицированные сокращения выбросов, выпущенные «СИБУРом» в результате реализации климатического проекта на нефтехимическом российском предприятии «ЗапСибНефтехим». С их помощью банк компенсировал весь Scope 1, равный 4 тыс. тонн CO.

С 2020 года Совкомбанк проводит ежегодную оценку углеродного следа от деятельности Группы, как прямых, так и косвенных выбросов (Scope 1, 2 и 3), в соответствии с общепринятой методикой «Протокола выбросов парниковых газов: корпоративный стандарт учета и отчетности» (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) и раскрывает информацию об оценке в годовом отчете. В 2021 году Совкомбанк поставил цели достичь углеродной нейтральности к 2030 году в части операционной деятельности (Scope 1 и Scope 2) и к 2050 году — по всем трем Охватам (включая Scope 3, учитывающий косвенные выбросы, связанные с деятельностью заемщиков и поставщиков).

Михаил Автухов, заместитель председателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО «Совкомбанк»:

«Совкомбанк досрочно достиг углеродной нейтральности в рамках Scope 1 и Scope 2 при помощи зеленых сертификатов и углеродных единиц. Несмотря на высокую эффективность, использование климатических инструментов должно оставаться комплементарной мерой по отношению к снижению первичных выбросов. Мы продолжим работу над собственными декарбонизационными мерами и будем способствовать внедрению инициатив, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике».

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