Андрей Кондратьев заявил, что Татарстан готов к применению ДЭГ на выборах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан «с точки зрения технологических и технических возможностей готов» к применению дистанционного электронного голосования на выборах. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

— Мы второй раз приняли участие в федеральном эксперименте, федеральной тренировке ГАС «Выборы», — сказал он, напомнив, что это огромная интернет-система с 10 модулями, полностью зачищенная, полностью независимая от иностранного вмешательства.

Андрей Кондратьев заявил, что он противник того, чтобы ЛЭГ обсуждался «отдельно».

— Это как «Мобильный избиратель» — у нас есть специальная опция, которая плюсом к традиционной форме голосования. Нам вот это надо развивать — традиционное голосование. Нам надо здесь усилить, — считает он.

Глава ЦИК Татарстана призвал убеждать целые семьи, что ходить на выборы — это здорово. По его мнению, не пойти на них — неправильно.

— Технически [ДЭГ] мы опробовали — 75% пришло на голосование. Душа радуется. 75% от количества заявившихся, — сказал Андрей Кондратьев, уточнив, что первый эксперимент считает «провальным», так как пришло лишь 50% потенциальных участников.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По его словам, в обществе нет согласия насчет использования ДЭГ. Некоторые выступают против него.

— Я считаю, что здесь торопиться не надо. Возможность есть. Торопиться не надо, — сказал он, обратив внимание, что работа в этом направлении не прекращается ни на один день.



Напомним, Центризбирком России разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году. Татарстана в списке нет.



Татарстан приступил к подготовке к выборам, которые пройдут в 2024 году. Андрей Кондратьев обратил внимание, что республика — это регион, в котором очень активные избиратели.



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Татьяна Демина