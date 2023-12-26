Адвокаты Рината Ханбикова обжаловали его арест Басманным судом

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на водворение в СИЗО экс-главы совета директоров АО «Аммоний» и компании «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова лишь по окончании новогодних праздников. Об этом сообщают источники «Реального времени», оценивая скорость документооборота столичных судов.



Между тем первая апелляционная жалоба на арест Рината Ханбикова поступила в Басманный суд Москвы 22 декабря — защита подала ее на следующий день после его водворения в СИЗО по делу о предполагаемом мошенничестве на 246,4 млн рублей.

Напомним, наряду с ветераном промышленности Татарстана по делу задержали бывшего гендиректора завода «Менделеевсказот», двух его подчиненных и экс-руководителя московского департамента АО «Аммоний», которая параллельно отвечала за бухгалтерию в ООО «ТТТ». Именно с этой московской фирмой, по версии СК и ФСБ, два татарстанских завода в 2013—2018 годах заключали невыгодные сделки по сбыту продукции: заводы отпускали аммиачную селитру по заниженной цене, обеспечивая хранение, транспорт и погрузку, а «ТТТ» перепродавало товар с накруткой и затем перенаправляло прибыль под видом займов и процентов «в интересах Ханбикова и связанных с ним физических лиц».

Какую роль в данном деле сыграл глава СКР Александр Бастрыкин и чьи фамилии обнародовал Басманный суд в качестве свидетелей предполагаемого преступления — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Ирина Плотникова