МВД России объявило в розыск главу украинской разведки

Фото: realnoevremya.ru

Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова объявили в розыск в России. Это следует из базы МВД РФ.

Главу украинской разведки разыскивают по статье Уголовного кодекса, но в базе данных не уточняется, по какой именно.

В октябре 2022 года ФСБ России назвала Кирилла Буданова одним из организаторов теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября. В апреле этого года СК России заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту по четырем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружия группой лиц), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц).

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Илина Хакимова