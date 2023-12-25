Президент Белоруссии назвал дураком главу дипломатии ЕС из-за его заявлений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который призвал ЕС готовиться к «затяжному конфликту» с Россией. По мнению белорусского лидера, такие слова мог произнести только «дурной человек».

— Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал, — цитирует его ТАСС.

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не стремятся воевать с НАТО.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Накануне Боррель призвал европейские страны мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России в конфликте с Украиной. Он также предложил ЕС готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени.

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Айрат Назипов