Татарстанец незаконно привез в Казань когти и клыки пантеры — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Судебные приставы Татарстана изъяли в казанском аэропорту у местного жителя 177 когтевых фаланг и 6 клыков пантеры стоимостью 1,5 млн рублей. Он привез их из Объединенных Арабских Эмиратов, объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану

Мужчина был обязан заполнить таможенную декларацию на перевозимый товар, но предпочел этого не делать. Пассажир спрятал груз в тайнике чемодана. Попытка оказалась неудачной — его задержали.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России («Контрабанда»). Незаконно провезенное имущества у него изъяли.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В первом полугодии 2023 года в Международном аэропорту Казани татарстанские таможенники выявили 479 фактов незаконного перемещения товаров. Чаще всего нарушители незаконно перевозили деньги, алкоголь и табачную продукцию. В некоторых случаях пассажиры везли с собой гражданское или служебное оружие.

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Айрат Назипов