В Татарстане за 10 месяцев 2023 года в ДТП погибли 16 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с января по октябрь текущего года 16 детей в ДТП погибли, 437 получили травмы. Об этом рассказал на заседании Кабинета министров РТ по повышению безопасности дорожного движения в республике премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По его словам, с января по октябрь 2023 года в Татарстане произошло 418 аварий с участием несовершеннолетних до 16 лет. В результате 16 детей погибли, 437 получили травмы. За одиннадцать месяцев прошлого года в авариях были ранены 412 несовершеннолетних, погибли 11.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Всего с января по ноябрь 2023 года в регионе произошло 3 076 дорожных аварий. Погибли в ДТП 250 человек, пострадали — 3 674. Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года основные показатели аварийности в Татарстане снизились. Так, количество ДТП уменьшилось на 5 (за 11 месяцев 2022 г. — 3 081), погибших — на 35 (за 11 месяцев 2022 г. — 285), раненых — на 120 (за 11 месяцев 2022 г. — 3 794).

Напомним, число дорожно-транспортных происшествий в Татарстане снизилось, несмотря на рост количества транспортных средств. Как сказал раис республики Рустам Минниханов, таких результатов удалось добиться благодаря системной работе всех ведомств и деятельности Комиссии по безопасности дорожного движения.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина