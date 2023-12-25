Плановые работы с отключением коммунальных услуг в Казани отложили до 15 января

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, не будут проводиться до середины января. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— Все плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, отменены по 15 января. Отключения могут происходить лишь для устранения плановых неполадок, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Искандер Гиниятуллин также рассказал, что в столице Татарстана в ресурсоснабжающих организациях в новогодние каникулы по сравнению с обычными днями количество дежурных бригад и спецтехники увеличено вдвое. Дежурство будут нести 56 бригад, в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта.



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Татьяна Демина