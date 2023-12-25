Ресурсоснабжающие организации Казани увеличат число дежурных в новогодние каникулы в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в новогодние каникулы в ресурсоснабжающих организациях количество дежурных бригад и спецтехники увеличат в два раза по сравнению с обычными днями. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике».

— В ресурсоснабжающих организациях для дежурства в новогодние дни по сравнению с обычными днями количество дежурных бригад и спецтехники увеличено вдвое. Дежурство будут нести 56 бригад, в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале 2024 года жители Татарстана, работающие в организациях с пятидневной рабочей неделей, будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. На работу они выйдут 9 января.



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Татьяна Демина