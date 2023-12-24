За сутки в Казани задержали 11 пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За субботу, 23 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Еще четыре водителя не имели водительского удостоверения, сообщили в ГИБДД города.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.

Всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировали 156 сообщений о ДТП. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 10 месяцев 2023 года пьяные водители спровоцировали 33 ДТП в Казани. В столкновениях погибли два человека, еще 45 пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов