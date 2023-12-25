Эльвира Набиуллина: льготная ипотека продолжит развиваться, несмотря на ужесточение выдачи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несмотря на ужесточение условий выдачи, льготная ипотека продолжит развиваться, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.



— Массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека. А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека, — сказала она в интервью РБК.

По оценкам ЦБ, рост ипотечного кредитования будет находиться в диапазоне 7—12%, тогда как в этом году он составлял 35%. Ожидается, что на фоне снижения темпов роста уменьшится давление на рост цен на квартиры.

В текущем году количество россиян, которые взяли «семейную» ипотеку только в ВТБ, превысило 66,4 тысячи. Общая сумма сделок составила почти 380 млрд рублей. Это превышает показатель прошлого года почти на 80% по количеству и на 86% по объему.

Взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, в декабре повысили до 30%.

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Маргарита Головатенко