В этом году россияне стали брать «семейную» ипотеку на 80% чаще

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С января 2023 года «семейную» ипотеку в ВТБ оформили более 66,4 тысячи клиентов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе банка.

В текущем году количество россиян, которые взяли в ВТБ «семейную» ипотеку, превысило 66,4 тысячи. Общая сумма сделок составила почти 380 млрд рублей. Это превышает показатель прошлого года почти на 80% по количеству и на 86% по объему.

Всего с мая 2018 года такой кредит оформили более 160,7 тысячи клиентов. Полученная ими сумма приближается к 784 млрд рублей. На сегодняшний день на «семейную» ипотеку приходится около 45% льготных сделок на рынке, отмечают аналитики. В общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти треть сделок.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, недавно президент России Владимир Путин попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.

— Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки, — сообщил глава государства.

Еще российский лидер призвал подумать на тему сохранения субсидии в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита.



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Галия Гарифуллина