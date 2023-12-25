Минпромторг: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Недружественные страны ведут против России промышленный шпионаж, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



— Это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны, — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Мантурова, ситуация не ограничивается шпионажем: недавно ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что российская промышленность выполнит обязательства по гособоронзаказу 2023 года примерно на 98%. Уровень современной техники в стратегических ядерных силах государства доведен до 95%. Он уточнил, что поставки вооружения и техники в ВС России увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом.

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Маргарита Головатенко