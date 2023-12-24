Победителем конкурса «Синяя птица» стал юный скрипач из Набережных Челнов

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Синяя птица»

Победителем X Всероссийского телеконкурса юных дарований и обладателем статуэтки «Синяя птица» стал 8-летний скрипач Лука Моромов из Набережных Челнов.

Мальчик занимается на скрипке с пяти лет. Он уже является обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Tutti. Arco». Лука Моромов — участник программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова в зале «Зарядье» и театре «Современник», регулярно выступает в качестве солиста с оркестром Игоря Лермана.

По условиям конкурса победителю вручают статуэтку «Перо Синей птицы» и 1 миллион рублей.

В прошлом году в конкурсе победил юный брейк-дансер Анатолий Ворошилов из села Бельтирское Аскизского района Хакасии. Он также получил миллион рублей.

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Айрат Назипов