На строительство филиала поликлиники Высокогорской ЦРБ выделят 89,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Главстрой Татарстана» намерен выделить 89,3 млн рублей на строительство филиала поликлиники ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ». Объект нужно достроить до 1 декабря 2024 года.

Согласно документации тендера, филиал расположится в Высокой Горе. Одноэтажное здание будет разделено на два отделения: терапевтическое и педиатрическое, каждое с самостоятельным входом.

В первом блоке появится гардероб, комната временного пребывания, регистратура, комнаты хранения грязного белья и лекарственных средств, прививочные, а также помещение для персонала. В отсеке будет располагаться офис врача общей практики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В педиатрическом отделении обустроят два кабинета для участковых педиатров и комнату, которая предназначена для грудного вскармливания. В планах также построить процедурный кабинет, комнату хранения грязного белья, регистратуру и тамбур эвакуационного выхода.

Исполнителю нужно выполнить 20 видов работ, включая благоустройство территории и устройство кровли.

В феврале 2024 года в Казани откроют один из крупнейших в Поволжье перинатальных центров. Он появится на базе больницы №7. Сам центр уже построили, сейчас специалисты устанавливают тяжелое медицинское оборудование.

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Айрат Назипов