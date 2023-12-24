США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. На эту территорию претендует Россия и Канада, пишет Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент.

— Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, США вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания, — сказано в материале.

В материале также говорится, что Соединенные Штаты стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики.

Расширенный континентальный шельф (ECS) занимает площадь около 1 млн кв км, преимущественно в Арктике и Беринговом море.

Напомним, в начале октября на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности России президент Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с развитием Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа. С докладом выступил министр природных ресурсов страны Александр Козлов.

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Айрат Назипов