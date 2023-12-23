В Дагестане выдали российские паспорта 45 вывезенным из сектора Газа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Дагестане 45 человек, которые были вывезены из сектора Газа, получили российские паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

— Получение паспортов дает вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, получить льготы, предусмотренные в конституции России, — заявил заместитель председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всего из сектора Газа в Дагестан прибыло порядка 150 человек. Беженцы были размещены в пунктах временного содержания. Власти республики заявили, что готовы принять у себя около 200 человек из Палестины.

В ноябре в Татарстан прибыли первые беженцы из сектора Газа. В Казани встретили семью из 10 человек. Беженцы провели в пути больше 5 дней. Сначала их доставили спецбортом в Москву из Каира, а уже затем они направились в столицу республики.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Александр Зарипов