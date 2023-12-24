С февраля Россия сможет покупать за рубли несанкционные итальянские товары

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Итало-российская торговая палата намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, позволяющую российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ИРТП Фердинандо Пелаццо.

— Наш совет директоров состоится 14 февраля будущего года. Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро, — сказал он.

По его словам, остались некоторые «финансовые моменты», но до назначенной даты еще есть время.

В начале этого месяца министр иностранных дел Киргизии Жэнбек Кулубаев заявил, что страна не будет нарушать введенные Западом антироссийские санкции в отношении поставок некоторых товаров. Но уточнил — соблюдать их получается не всегда.



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Максим Кокунин