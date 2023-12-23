Украина ввела санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Украина ввела санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран. Об этом пишет ТАСС.

Как передает издание, ограничительные меры вводятся против компаний, которые зарегистрированы в Крыму. В основном это интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения, в частности «Крымтелеком». Под санкции попали несколько фермерских хозяйств и сельхозпредприятий из Запорожской области, торговый дом «Фаворит групп», несколько компаний из ДНР, исследовательский центр «Спектр» и ряд фирм из Австрии, Белоруссии и Латвии.

Кроме этого, санкции были введены против гражданина Великобритании с украинскими корнями Леонида Блаватника, и гражданина Кипра Владимира Ермолаева.

realnoevremya.ru/Максим Платнов

Срок действий санкций составит от 3 до 10 лет, они предполагают заморозку активов, запрет их вывода с территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций и транзита ресурсов

Напомним, власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям. Ограничительные меры расширены на 61 физическое лицо и 86 предприятий и организаций из России.



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Александр Зарипов