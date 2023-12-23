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В Нижнекамске произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика

09:34, 23.12.2023
В Нижнекамске произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью в Нижнекамске произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Infiniti и грузовика Howo. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

44-летний водитель легковушки, не выбрав безопасную скорость, врезался в стоящую грузовую машину. ДТП произошло около 02.00.

В результате аварии 50-летний пассажир Infiniti скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в ГИБДД.

Напомним, в прошлые выходные в Нижнекамске столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Грузовик Man не уступил дорогу при повороте и врезался в Lada Granta. После этого на легковой автомобиль совершил наезд ВАЗ 2112. Водитель последнего транспортного средства, не имевший права на управление, погиб на месте.

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Максим Кокунин
Происшествия Татарстан
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