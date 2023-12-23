Каждый второй россиянин иногда оставляет чаевые

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Периодически оставляют персоналу чаевые 48% жителей России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссыпкой на исследование OneTwoTrip и Bnovo.

Всегда благодарят работников заведений, которые посещали, 43% респондентов. Никогда не используют опцию оставить на чай 9% участников исследования. В подавляющем числе случаев — 80% — россияне благодарят персонал за доброжелательность. Также мотивацией служат хорошие сервис или вкусная еда (63%), помощь при затруднениях (29%) и индивидуальный подход (24%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Наличными оставляют чаевые 74% респондентов. Каждый четвертый — 23% — прибегает к помощи специальных сервисов. Личный перевод наименее популярен (3%). 5—10% от суммы чека поощряют официантов 69% россиян. 10—20% готовы отдать 19% опрошенных. Не более 5% оставляют на чай 11% участников исследования. Не жаль более 20% от суммы лишь 1% опрошенных.

Напомним, в этом году россияне стали активнее посещать рестораны и оставлять благодарность в виде безналичных чаевых. Согласно исследованию банка ВТБ, количество транзакций для оплаты услуг в кафе выросло, а объем чаевых увеличился в 1,5 раза.

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Галия Гарифуллина