Объем безналичных чаевых в российских заведениях общепита в 2023 году вырос в 1,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году россияне стали активнее посещать рестораны и оставлять благодарность в виде безналичных чаевых. Согласно исследованию банка ВТБ, количество транзакций для оплаты услуг в кафе выросло, а объем чаевых увеличился в 1,5 раза.

Число платежей за услуги в заведениях общественного питания, по сравнению с 2022 годом, возросло на 16%, а их общий объем увеличился на 17%.

Так, количество платежей в ресторанах в среднем выросло на 14%, а средний чек составил 1 017 рублей — на 17% больше, по данным год к году. При этом объемы платежей увеличились на 34%. В барах и питейных заведениях число оплат возросло на 27%, а средний чек составил 830 рубля — на 6% больше, чем в прошлом году, объем оплат увеличился на 35%.

Вместе с этим в заведениях фастфуда, кофейнях и столовых средний чек снизился на 6% — до 395 рублей, но вместе с тем количество платежей за услуги увеличилось на 16%. Востребованность булочных и пекарен за год выросла на 7% при стабильном среднем чеке в 193 рубля.

— В 2023 году россияне оставили на 42% больше чаевых по количеству и на 52% по объему. Люди стали чаще отдыхать в ресторанах, при этом наши специалисты отмечают, что доля безналичных чаевых постепенно растет. Если раньше гости в заведениях в большинстве случаев оставляли благодарность наличными, то сейчас прослеживается тренд на возрастающую популярность онлайн-сервисов, — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В среднем в 2023 году россияне оставляли чаевые в размере 10% от суммы счета, при этом в кофейнях этот показатель составил 15%. Наибольшие чаевые оставлялись по пятницам и в выходные.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане в октябре 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов составил 6,17 млрд рублей. Он оказался самым большим за десять месяцев года.

По сравнению с октябрем прошлого года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане вырос на 10,5%. По отношению к сентябрю 2023-го он увеличился на 0,5%.

В январе оборот заведений общепита в республике составил 4,868 млрд рублей, в феврале — 4,947 млрд рублей. В марте он оценивался в 5,8 млрд, в апреле — в 5,44 млрд, в мае — в 5,7 млрд рублей. В июне он составил 5,23 млрд, в июле — 5,2 млрд, в августе — 5,55 млрд, а в сентябре показатель достиг 6 млрд рублей.



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Максим Кокунин