Наставник «КОС-Синтеза» одержал победу в профильном конкурсе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Главный тренер ватерпольной команды «КОС-Синтез» Евгений Ярощук получил главный приз татарстанского смотра-конкурса «Лучший тренер спортивной школы — 2022».

Наш наставник был награжден в номинации «Мастерство и совершенство в командных игровых видах спорта среди тренеров, работающих со спортсменами на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства».

В прошлом году Евгений Ярощук возглавлял молодежную команду «КОС-Синтез-УОР» и юниорскую сборную Татарстана по водному поло.

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