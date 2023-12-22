Последняя сельхозярмарка в Казани в этом году пройдет 23 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Последняя, заключительная в этом году сельхозярмарка пройдет в Казани 23 декабря. Свои товары смогут представить 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ярмарки будут проходить с 06:00 до 13:00 мск на следующих площадках:

Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7; ул. Ленинградская, 27.

Вахитовский район: ул. Татарстан, 53; ул. Чехова, 2.

Кировский район: ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12; ул. Батыршина, 20.

Ново-Савиновский район: ул. Лаврентьева, 10; пр. Ямашева, 71а.

Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, 66; ул. Юлиуса Фучика, 72.

Советский район: ул. Аграрная, 2; ул. Липатова, 7.

Салават Купере: село Осиново, ул. Садовая, 9 (парковка у торгового центра).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пресс-службе обратили внимание, что проведение сельскохозяйственных ярмарок на ул. Беломорской перенесли на воскресенье.

Это связано с тем, что на территории работает рынок, где в последний день недели также продается сельхозпродукция. Таким образом, теперь обе ярмарки будут проведены в один день — по воскресеньям.



По итогам 12 еженедельных сельскохозяйственных ярмарок за осенний сезон в Татарстане продали товаров на 929,9 млн рублей. Фермеры реализовали на ярмарках 8 004,2 тонны овощей, в том числе 4 874,8 тонны картофеля. У них приобрели 190,6 тонны разливного молока, 640,4 тонны сахара, 919,9 тонны мяса, в том числе 530 тонн говядины.

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Илина Хакимова