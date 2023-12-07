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СМИ: Венесуэла объявила о мобилизации армии и аннексии Западной Гайаны

08:25, 07.12.2023 1

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации войск в стране в связи с решением аннексировать Западную Гайану. Об этом сообщает издание El Pais.

Вчера Николас Мадуро продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо.

В Венесуэле большинство жителей в ходе проведенного 3 декабря референдума поддержали включение региона в состав своей страны. После этого Мадуро объявил спорную территорию 24-м штатом Венесуэлы.

Штат получил название «Гайана-Эссекибо».

В материале также указывается, что глава Венесуэлы уже назначил временного главу региона. По информации издания, им стал генерал-майор, депутат Объединенной социалистической партии Алексис Родригес Кабельо.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о том, кому принадлежит территория площадью около 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Венесуэла признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    Безнаказанность порождает беззаконие.
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