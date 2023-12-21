На разработку документации по капремонту казанских библиотек выделят 10 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани планируют отремонтировать шесть библиотек. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт всех объектов обойдется городскому бюджету в 10 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Планы по капремонту нужно разработать по следующим зданиям:

здание библиотеки-филиала №4 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» по ул. Владимира Кулагина, 4;

здание библиотеки-филиала №5 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» по ул. Павлюхина, 85;

здание библиотеки-филиала №20 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» по ул. Академика Кирпичникова, 14;

здание библиотеки-филиала №24 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» по ул. Степана Халтурина, 11/10;

здание библиотеки-филиала №25 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» по ул. Побежимова, 47;

здание библиотеки-филиала №29 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» по ул. Восстания, 26.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполнителю нужно выполнить инженерные обследования строительных конструкций, разработать эскизный проект, подготовить документацию и так далее.

К работам нужно приступить с даты заключения контракта. Завершить их необходимо до 30 апреля 2024 года.

Напомним, на ремонт сцены конференц-зала Нацбиблиотеки Татарстана направят более полумиллиона рублей. Строителям нужно управиться до 28 февраля 2024 года.

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Айрат Назипов