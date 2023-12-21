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Главный тренер «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с «Автомобилистом»

16:16, 21.12.2023
Главный тренер «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с «Автомобилистом»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Константин Лучевников и Артур Бровкин не помогут «Ак Барсу» в предстоящем матче КХЛ против «Автомобилиста». Хоккеистов заменят Никита Дыняк и Кирилл Адамчук.

«Ак Барс» огласил следующую заявку на матч:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);
  • Даниил Журавлев — Митчелл Миллер, Райли Барбер — Кирилл Семенов — Артем Галимов;
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Илья Сафонов — Кирилл Петров;
  • Раян Хузиханов, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Евгений Свечников; Никита Дыняк.

Матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» начнется сегодня в 17.00 на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. В этом сезоне обе команды встретились один раз в Казани. В поединке сильнее были казанцы (3:2).

В прошлой игре подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили в гостях омский «Авангард». Три из четырех безответных шайб в ворота «ястребов» забросил Евгений Свечников. Дважды он поражал пустые ворота.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан
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