Проект реставрации Закабанной мечети в Казани прошел историко-культурную экспертизу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проект реставрации Закабанной мечети в Казани прошел историко-культурную экспертизу. Соответствующее решение приняли на заседании экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Минаретные завершения мечетей: Закабанной».

— Представленную на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию считать соответствующей требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, — говорится в заключении.

Закабанная мечеть расположена в центральной исторической части Казани, на восточном берегу озера Нижний Кабан, от которого и возникло ее название, на перекрестке улиц Марселя Салимжанова и Хади Такташа.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

— От многочисленных исторических мечетей Казани эта мечеть отличается тем, что стала первой и единственной мусульманской мечетью, построенной в Советское время на средства, собранные прихожанами, — подчеркивается в документе.

Сегодня Закабанная мечеть представляет собой двухэтажное кирпичное здание, с подвалом и

неотапливаемым чердаком, с минаретом над входом, с михрабом и поздними кирпичными пристройками на северном и западном фасадах.



Техническое состояние фундаментов оценили как работоспособное, а оснований, стен, конструкций крыши и кровли, перекрытий и лестниц — как ограниченно-работоспособное.

Эксперты предложили провести реставрацию лицевой поверхности кирпичной кладки внутренних стен подвала (фундамента), внутренних стен минарета; устроить и расширить проемы; заложить проемы во внутренних и наружных кирпичных стенах здания; провести реставрацию фасадов из кирпича; провести демонтаж поздней пристройки со стороны западного фасада в целях восстановления исторического облика фасада; провести демонтаж конструкций наружной эвакуационной лестницы, наружного крыльца и пандуса у входов в минарет; воссоздать крыльцо главного входа и наружные двери фасадов по историческим аналогам и некоторые другие работы.

О том, что Закабанную мечеть готовят к реставрации, стало известно еще летом. Работы на тот момент оценили в треть миллиарда рублей. Проект прошел экспертизу и получил положительное заключение. Полностью документы будут готовы к лету 2024 года, после чего и начнутся сами реставрационные работы, в ходе которых мечети вернут исторический облик. Подробнее о том, какие обновления ждут Дом Аллаха на набережной озера Кабан, — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова