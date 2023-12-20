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Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре в четверг

12:22, 20.12.2023
Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре в четверг
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, вечером в среду, 20 декабря, а также ночью и днем в четверг, 21 декабря, ожидается туман. На дорогах сохранится сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре республики.

Утром и днем 21 декабря в Татарстане ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с. В Казани они будут достигать 18 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, сегодня в Татарстане прогнозируется метель с ухудшением видимости 500—1000 метров и менее, сильный ветер и снежные заносы на дорогах. Воздух прогреется до +4 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
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