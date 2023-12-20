В Татарстане выявлено более 1,1 тысячи нарушений миграционного законодательства

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В преддверии новогодних праздников МВД России по Татарстану провело оперативно-профилактическое мероприятие по усилению контроля в сфере миграции. В ходе него было выявлено более 1,1 тысячи нарушений законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками МВД проверено порядка 1,2 тысячи работодателей, использующих труд иностранных граждан, более 1,4 тысячи иностранных работников и около 2 тысяч мест их компактного проживания.

Всего было собрано 28 материалов для возбуждения уголовных дел в сфере нарушения миграционного законодательства России. В ГУВМ МВД направлено 130 представлений о закрытии въезда. Кроме того, судебными органами вынесено 176 решений об административном выдворении за пределы страны и два решения о депортации.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале этого месяца начальник полиции Управления МВД России по Казани Ильнур Хаялиев рассказал, что в городе с начала 2023 года выявили 8 512 административных нарушений миграционного законодательства. По его словам, с начала 2023 года столицу Татарстана посетили 170 тысяч иностранцев из 170 стран — это на 12% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в городе пребывает свыше 42 тысяч граждан из других государств.



В конце октября в Татарстане подрались мигранты, работающие на складе Ozon. По этому факту возбудили уголовное дело.

Уже в начале ноября раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Он заявил о важности контроля над положением в миграционной сфере в целях поддержания общественного порядка и безопасности, обратив внимание, что в регионе, как и в некоторых других субъектах России, возникают довольно острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих.

По данным пресс-службы раиса Татарстана, на сегодняшний день в республике работают 35,7 тысячи мигрантов. Их доля в общем числе занятых оценивается в 1,7%. Чаще всего иностранцы работают в таких сферах, как строительство, торговля, общепит, транспортная сфера и обрабатывающее производство.

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Максим Кокунин