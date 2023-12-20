Для реконструкции автодороги Сорочьи горы — Шали в Пестречинском районе Татарстана изымут земельный участок

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целях реконструкции автодороги Сорочьи горы — Шали в Пестречинском районе Татарстана изымут земельный участок площадью 17 «квадратов». Соответствующее постановление Кабмина подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Участок расположен в Шалинском сельском поселении и в настоящее время находится в собственности ООО «Альмера». Рядом с ним расположены объекты дорожной инфраструктуры, входящие в состав трассы, которые, согласно документу, не будут тронуты и останутся на своих местах.

Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана необходимо в 10-дневный срок направить документы об изъятии самому собственнику, в Главтатдортранс и Роскадастр. Также в течение 30 дней ведомством должна быть рассчитана и реализована выплата за изымаемую землю.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что на ремонт трассы Сорочьи Горы — Шали будет направлено 2,9 млрд рублей. Работы будут идти в два этапа, а начнутся они в следующем году.

Реконструкции подлежит дорога длиной в 7,6 километра. Также на ней будет построена транспортная развязка, через которую водители смогут попасть на участок трассы М-7 и Казань — Оренбург.



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Максим Кокунин