Прокуратура Татарстана взяла на контроль инцидент с падением лифта в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Татарстана проверяет информацию о падении лифта в Казани. Инцидент произошел в одном из домов по ул. Спартаковской. Кабина, в которой находилась девушка, сорвалась с 8-го этажа и остановилась между первым и вторым этажами.

— Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования, — сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он уточнил, что в случае выявления нарушений ведомством будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером. По информации ГУ МЧС России по Татарстану, девушка, находящаяся внутри кабины, не пострадала.

Ранее прокуратура Кировского района Казани проверила информацию в соцсетях о якобы рухнувшем лифте. Инцидент произошел в доме №11/2 по улице Генерала Махмута Гареева.

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Илина Хакимова