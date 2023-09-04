На реконструкцию трассы Р-239 через Татарстан выделят еще 7 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще 7 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию трассы Р-239 через Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке км 20+238 — км 43+500 с обходом поселка Сокуры в Татарстане, выяснило «Реальное время».

От подрядчика требуется самостоятельно провести ряд строительных работ. В перечень работ входит подготовка, земляные и свайные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, пусконаладочные работы, устройство наружных электрических сетей и линий связи, дорожной одежды, обустройство дороги и устройство искусственных сооружений.



Работы начнут 22 января 2025 года, завершить их планируют до 31 октября 2027 года.

Заказчик — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор. Заявки принимаются до 18 сентября, подрядчика определят 21 сентября. Средства выделяются из федерального бюджета.

На строительство и реконструкцию дороги Р-239 ранее уже направили свыше 12 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко