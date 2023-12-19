Глава Башкортостана: «На днях совместно с КАМАЗом запустим промышленный технопарк»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Башкортостана Радий Хабиров анонсировал скорое открытие промышленного технопарка «Туймазинский мастер» на территории региона. Его запустят совместно с челнинским предприятием КАМАЗ.

— Мы развиваем новые отрасли — повышаем компетенции в сфере беспилотных авиационных систем, приступаем к созданию технопарка радиоэлектронного кластера. На днях совместно с КАМАЗом запустим промышленный технопарк «Туймазинский мастер» с производством широкой линейки прицепной техники, — обратился Хабиров с посланием Госсовету.

Решение о его создании было принято еще в 2021 году, как и решение учредить управляющую компанию с участием КАМАЗа (51%) и республики (АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» — 49%).

скриншот realnoevremya.ru из pravitelstvorb.ru

Как сообщало правительство Башкортостана в сентябре прошлого года, на территории промышленного технопарка намерены разместить свои производства три потенциальных резидента. Якорным резидентом станет ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов», который планирует запустить производство широкого ассортимента современной прицепной техники. Площадь технопарка составит 24 тысячи «квадратов».

В конце августа сообщалось, что ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) займется разработкой и серийным выпуском пассажирских автобусов нового модельного ряда. По словам премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, новый модельный ряд 42ХХ будет выпускаться до 1 тысячи единиц в год с объемом инвестиций 149 млн рублей. Кроме того, он отметил, что в Туймазинском промышленном технопарке «Мастер» совместно с КАМАЗом будет реализован проект стоимостью около 1,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов