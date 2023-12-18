Вдоль трассы М-12 в Татарстане установят 29 антенно-мачтовых сооружений

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Вдоль трассы М-12 «Восток» на территории Татарстана установят 29 антенно-мачтовых сооружений для улучшения качества связи. Об этом рассказал министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в своем telegram-канале.

— Чтобы у тех, кто проезжает по М-12, на территории Татарстана всегда была качественная связь, вдоль автодороги будет установлено 29 антенно-мачтовых сооружений, — написал он.

Айрат Хайруллин рассказал, что сегодня уже смонтировали одно из них. Высота такого сооружения составляет 48 м, а вес — 10 тонн. Он уточнил, что планируется монтировать две-три таких мачты в день. После завершения монтажа, операторы связи смогут установить на них свое оборудование. Их радиус действия достигает 15—20 км.

Министр также поделился своими впечатлениями от дороги. Сегодня он проехал по всей трассе вместе с операторами связи — это примерно 142 км — чтобы проверить ее качество.

— Впечатления от дороги положительные: качественное покрытие, отсутствие перекрестков, освещение и видеонаблюдение — на всем протяжении дороги, — подчеркнул Хайруллин.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов назвал открытие скоростной магистрали М-12 эпохальным событием для республики и серьезным для всей России. Он подчеркнул, что в истории РФ еще никогда «за такой короткий срок такие инфраструктурные проекты не возводились».

В прошлом месяце в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности, уверяют строители. Во сколько обойдется поездка из Казани в Москву по новой дороге, где заправиться и выпить кофе — в материале «Реального времени».





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Илина Хакимова