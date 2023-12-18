В новый пакет антироссийский санкций ЕС попали ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод

В 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попал 61 человек, а также 86 компаний и организаций. Информация опубликована в «Официальном журнале ЕС».

В санкционном списке оказались ПАО «Туполев», Казанский авиационный и вертолетный заводы, а также особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» и ряд действующих в ней компаний.

В частности, санкции затронули такие компании, как «Альбатрос», «Авиационные измерительные технологии» (Авиатест.аэро) и «Беспилотные системы».



Помимо них, под санкции попали 14 членов ЦИК РФ, глава Башкирии Радий Хабиров, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, глава Алтая Олег Хорохордин, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, группа «Альфастрахование», ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина», Тульский оружейный завод, Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, телеканалы «Спас» и Царьград, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева.

Таким образом, на сегодняшний день, всего санкционные списки включают в себя порядка 1950 физлиц и организаций.

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Илина Хакимова