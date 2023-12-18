Рустем Хайруллин назначен на должность начальника следственного отдела по Нижнекамску

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на традиционном еженедельном совещании официально представил нового руководителя местного следственного отдела. Должность занял Рустем Хайруллин, сообщает Chelny-biz.ru.

— Рустем Рашитович руководил Нурлатским межрайонным следственным отделением СКР. Хочется пожелать успехов, Нижнекамск является кузницей кадров, наш Дмитрий Филин возглавил отдел, который будет работать по особым делам, дислокация в Набережных Челнах. Надеемся, что у вас, Рустем Рашитович, все получится во благо безопасности наших людей и сохранения правопорядка и законности, — заявил глава города.

скриншот realnoevremya.ru с сайта администрации Нурлатского района

В 2014 году Хайруллин, работая в СК по Камчатскому краю, увидел объявление о поиске доноров стволовых клеток. Он сдал кровь на проверку и оставил медикам свои контактные данные. Через семь лет, когда он уже работал руководителем Нурлатского следственного отдела, с ним связался координатор регистра доноров СПбГМУ им. И.П. Павлова и сообщил, что медучреждению нужны его стволовые клетки. Кем был пациент, которому потребовалась помощь, следователь не знал, но взял отпуск и отправился в Санкт-Петербург, где сдал анализы. Так, он стал донором костного мозга для тяжелобольной трехлетней девочки.

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Максим Кокунин