Рустем Хайруллин назначен на должность начальника следственного отдела по Нижнекамску
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на традиционном еженедельном совещании официально представил нового руководителя местного следственного отдела. Должность занял Рустем Хайруллин, сообщает Chelny-biz.ru.
— Рустем Рашитович руководил Нурлатским межрайонным следственным отделением СКР. Хочется пожелать успехов, Нижнекамск является кузницей кадров, наш Дмитрий Филин возглавил отдел, который будет работать по особым делам, дислокация в Набережных Челнах. Надеемся, что у вас, Рустем Рашитович, все получится во благо безопасности наших людей и сохранения правопорядка и законности, — заявил глава города.
В 2014 году Хайруллин, работая в СК по Камчатскому краю, увидел объявление о поиске доноров стволовых клеток. Он сдал кровь на проверку и оставил медикам свои контактные данные. Через семь лет, когда он уже работал руководителем Нурлатского следственного отдела, с ним связался координатор регистра доноров СПбГМУ им. И.П. Павлова и сообщил, что медучреждению нужны его стволовые клетки. Кем был пациент, которому потребовалась помощь, следователь не знал, но взял отпуск и отправился в Санкт-Петербург, где сдал анализы. Так, он стал донором костного мозга для тяжелобольной трехлетней девочки.
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