В казанском Борисково водитель авто выехал на железнодорожные пути — обошлось без пострадавших

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео t.me/Kazan_bezopasno

Вчера, в воскресенье вечером, в казанском поселке Борисково водитель, управляя Kia Rio, нарушил правила ПДД и выехал на железнодорожные пути при закрытом шлагбауме, после чего застрял на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

32-летний водитель находился в салоне авто один и успел покинуть машину.

Приближающийся электропоезд совершил наезд на транспортное средство. Автомобиль получил тотальные повреждения. Обошлось без пострадавших.

скриншот realnoevremya.ru / видео t.me/Kazan_bezopasno

Признаков опьянения у водителя обнаружено не было. По факту происшествия ГИБДД возбуждено дело об административном правонарушении и начато административное расследование.

Осенью в Московском районе Казани произошла смертельная авария на железнодорожных путях. Маневровый состав из семи груженых вагонов и тепловоза двигался вагонами вперед на железнодорожном переезде. В какой-то момент состав наехал на грузовой самосвал FAW, пересекающий железнодорожные пути. Составитель поездов на подножке вагона погиб, а водитель грузовика получил тяжкий вред здоровью.



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Илина Хакимова